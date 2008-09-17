Распад коалиции не повлиял на экономические рейтинги Украины

Международное агентство Standard & Poor’s заявляет, что распад правящей коалиции Украины не является неожиданностью и не окажет немедленного влияния на суверенные рейтинги страны.

Об этом говорится в сообщении S&P, обнародованном сегодня.

На сегодняшний день Украина имеет от Standard & Poor’s такие рейтинги: рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В+/Стабильный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВ-/Стабильный/В).

«В краткосрочной перспективе распад правящей коалиции, по всей видимости, не окажет значительного негативного влияния на макроэкономические показатели, поскольку может воспрепятствовать прохождению очередного предложения по увеличению бюджета и, следовательно, приведет к более жесткой, чем ожидалось, фискальной политике. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе распад коалиции может снизить перспективы реализации реформ, поскольку сигнализирует о начале кампании президентских выборов (намечены на начало 2010 г.)», говорится в сообщении Standard & Poor’s.

Кроме того, в S&P отмечают, что до тех пор, пока атмосфера остается столь политизированной, создание консенсуса по поводу принятия ключевых стратегических решений, включая реализацию антиинфляционных мер, приватизацию, корректировку планов выпуска долговых обязательств, остается маловероятным. Потенциально темпы роста украинской экономики остаются среди самых высоких в мире (среди суверенных правительств, имеющих рейтинги). Тем не менее, поскольку мировой кризис ликвидности усиливается, ситуация в экономике более чем когда-либо зависит от условий торговли, в частности, от цен на металлы и импортируемый газ. В связи с этим риски снижения роста в среднесрочной перспективе остаются высокими и достаточно неопределенными.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК объявил о прекращении деятельности коалиции БЮТ и НУ-НС.