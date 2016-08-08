Военный эксперт рассказал, с чем связано обострение ситуации на границе с Крымом

Об этом заявил военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, передает 112 Украина.

По его информации, во время учений в Армянске произошел инцидент, и сейчас идут поиски причастных.

"В последние сутки они там проводят военные учения. В районе Армянска у них был инцидент и они ловят тех, кто к нему причастен. Какой инцидент, сказать не могу. В связи с этим проводят оперативные мероприятия во всех районах, зачистки", - заявил Романенко.

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Ранее председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев напряженную ситуацию на административной границе Крыма с материковой Украиной объяснил ротацией российских войск и проблемами, связанными с дезертирами.

Напомним, 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был прекращен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. Пропуск тех, кто возвращается из оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют.