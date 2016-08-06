Родственники украинки, впавшую в кому в Египте, ищут средства для ее возвращения домой

Семья украинской туристки Юлии Шпички, которая находится в состоянии комы в Международном госпитале Шарм-эль-Шейх, сообщили, что в субботу, 6 августа, самолетом санитарной авиации девушку привезут в Украину. Рейс прибудет в 20.15 в столичный аэропорт Жуляны, пишет "РБК-Украина".

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В течение всего перелета на специальном оборудовании больной будут делать искусственную вентиляцию легких.

Сейчас известно, что девушку согласились принять на лечение в реанимации инфекционного отделения Александровской клинической больницы города Киева. Медицинский трансфер больной будет осуществлен автомобилем Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам брата больной, Богдана Годзюмахи, главным вопросом на сегодня является сбор средств на оплату самолета санитарной авиации. Информация от страховой компании о полной оплате стоимости транспортировки больной на территории Украины оказалась некорректной. Страховой полис от СК ВУСО ограничен суммой в 20 000 долл., поэтому по состоянию на утро 6 августа семья и друзья пытаются срочно найти еще 14 000 долл., которых не хватает для полной оплаты стоимости услуг авиационной компании.

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Напомним, что во время отдыха в отеле Sultan Gardens Resort в Шарм-эль-Шейхе случилась беда с украинской туристкой Юлией Шпичкой. Девушке стало плохо на пляже, но со временем состояние Юлии только ухудшилось и ее срочно перевезли в Международный госпиталя Шарм-эль-Шейха. Дочь больной отправили рейсом в Киев, а мужчина – Александр Шпичка остался с женой в Египте. Девушка уже несколько дней находится в медикаментозной коме. По словам мужа, предварительный диагноз, который поставили египетские врачи – менингит и вирусный энцефалит.

Семья обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь Юли Шпичке финансово. Это можно сделать с помощью пополнения карты Приватбанка 5168-7573-0782-2041. Получатель Негрий Виктор Григорьевич (отец девушки). С семьей пострадавшей украинки можно связаться по телефонам: 098-507-13-80 (брат Богдан), телефон 097-900-01-81 (муж Александр) и 099-481-32-65 (друг Дмитрий).