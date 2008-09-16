Умер один из основателей группы "Pink Floyd" (фото)
08:07, 16 сентября 2008Общество
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Автор многих легендарных композиций
|Ричард Райт. Фото АР
По оценкам критиков, клавишные партии Ричарда Райта являются одной из особенных черт музыкального стиля рок-группы. Райт является автором многих легендарных композиций "Pink Floyd". В восемьдесят первом Райт на несколько лет оставил группу из-за проблем в личной жизни и в отношениях с коллегами. Три года тому назад Ричард Райт принял участие в концерте "Pink Floyd" в лондонском Гайд-Парке, тогда для благотворительного концерта все участники рок-группы воссоединились. Смерть Ричарда - вторая в истории группы: в две тысячи шестом умер первый лидер Pink Floyd - Сид Барретт.
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