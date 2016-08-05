Турчинов показал Главный ситуационный центр Украины (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

По его словам, сектор безопасности и обороны Украины формируется как целостная система, объединенная единым руководством. Он напомнил, что с этой целью был усовершенствован механизм координации деятельности составляющих сектора безопасности и обороны.

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«По решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины создан Военный кабинет СНБО Украины, Главный ситуационный центр Украины, активно развивается сеть ситуационных центров органов сектора безопасности и обороны, а также центральных и местных органов исполнительной власти», - отметил он, добавив, что ситуационные центры уже созданы во всех областных государственных администрациях.

«Сеть ситуационных центров позволяет обеспечить координацию и контроль действий государственных органов по локализации чрезвычайных ситуаций в режиме он-лайн, а в случае кризисных ситуаций общегосударственного уровня, переводить на Главный ситуационный центр государства управление силами и средствами сектора безопасности и обороны, необходимыми для нормализации ситуации», - подчеркнул секретарь СНБО.

Во время презентации были продемонстрированы возможности системы путем включения с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службой и Государственной службой спецсвязи.