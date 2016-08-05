Апелляционный суд отказался изменять меру пресечения для застройщика Войцеховского
Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения для столичного застройщика Анатолия Войцеховского.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Таким образом, судебная апелляционная инстанция оставила без изменений решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 16 июля, а жалобы прокуроров и защитников оставила без удовлетворения.
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Как сообщал УНИАН, 15 июля Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и задержала застройщика Анатолия Войцеховского, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн.
17 июля Печерский суд Киева назначил застройщику меру пресечения в виде двух месяцев тюрьмы с возможностью выйти под залог в 14 млн грн. Прокуратура потребовала 50 миллионов залога.
26 июля Апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу Войцеховского на арест. Однако заседание перенесли на 4 августа. Адвокат застройщика Юлиан Волошин утверждал, что подзащитный не имеет средств, необходимых для залога.