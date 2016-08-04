Возле Суботова уничтожили плантацию марихуаны стоимостью более 10 миллионов гривен
19:16, 04 августа 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией уничтожили 22 тысячи кустов марихуаны, которые росли на плантации площадью в 4 га вблизи села Суботов Чигиринского района Черкасской области.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По предварительным подсчетам, стоимость уничтоженной марихуаны на «черном рынке» составляет более 10 млн гривен. Открыто уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины.
В СБУ напоминают, что ранее сотрудники уничтожили две плантации каннабиса в районе проведения антитеррористической операции.
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