Возле Суботова уничтожили плантацию марихуаны стоимостью более 10 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеНа Запорожье правоохранители уничтожили более тысячи кустов элитной марихуаны стоимостью 15 миллионов гривен

По предварительным подсчетам, стоимость уничтоженной марихуаны на «черном рынке» составляет более 10 млн гривен. Открыто уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напоминают, что ранее сотрудники уничтожили две плантации каннабиса в районе проведения антитеррористической операции.