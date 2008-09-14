Женщина захватила жилье соседей с намерением присвоить его

В селе Колодиевка Подволочиского района Тернопольской области женщина захватила жилье соседей и замуровала входную дверь в чужое помещение.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНАЯ, женщина воспользовалась тем, что владелица двухкомнатной квартиры оказалась в больнице с онкозаболеванием, а ее дети на время болезни матери находились в школе-интернате за пределами района. «Захватив чужое жилье, соседка начала разрушать стены, чтобы объединить чужую квартиру со своей. Кроме того, женщина вынесла детскую одежду и мебель и сожгла их во дворе перед домом», – сообщила Л.ДОЛИШНАЯ.

Согласно ее информации, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности жилья.