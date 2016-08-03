В Одессе открыли памятник украинским ВДВ - мемориальную боевую машину десанта

Как сообщили в Минобороны, он представляет собой оригинальную боевую машину десанта БМД-1, установленную на постаменте. По словам начальника Военной академии, бывшего командира 95-й аэромобильной бригады генерал-майора Олега Гуляка, идея установить такой памятник родилась с началом войны на Донбассе, передает Думская.

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«БМД-1 на протяжении многих лет была основной боевой машиной десанта, с нее началось развитие Высокомобильных десантных войск в их современном понимании, ведь она впервые дала возможность проводить боевые операции в тылу врага с использованием бронированной техники», - отметил начальник академии.

БМД-1 - советская боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для использования в воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолета типа Ан-12 и Ил-76. Принята на вооружение в 1969 году, серийно производилась до 1987 года.

По состоянию на 2016 год Вооруженные силы Украины располагают 15 такими машинами (еще 15 штук - БМД-2), все они находятся на вооружении 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.