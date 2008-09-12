ГПУ нашла прямую связь между смертью школьника и прививкой (документ)

Глава комиссии по расследованию последствий вакцинации против кори и краснухи Виктор Корж предоставил "Сегодня" результаты расследования. В справке Генпрокуратуры, которая опирается на заключения 12 самых авторитетных экспертов Академии Меднаук, подтверждают, что между смертью 17-летнего школьника из Краматорска Антона Тищенко и проведенной ему вакцинацией против кори и краснухи серии ZA-26-Х, индийского производства "имеется прямая причинно-следственная связь", — говорится в заключении. Выводы Генпрокуратуры с документальным подтверждением публикует Сегодня.

Мальчику была произведена повторная, уже третья вакцинация от этих хворей. Хотя по календарю вакцинации МОЗ Украины, мальчиков от кори прививают два раза: в 1 и 6 лет. Решение о допвакцинации приняли после того, как в 2005—2006 году в Украине была зарегистрирована эпидемия кори и краснухи.

"Но в 2008 году эпидситуация в стране изменилась, и необходимости в дополнительной вакцинации не было. Да и возрастная группа от 17 до 29 лет была выбрана неправильно, — сообщил "Сегодня" глава комиссии Виктор Корж. — Руководство Минздрава должно было составить списки нуждающихся в иммунизации, проверить наличие у детей противопоказаний и активного иммунитета (на то время уже были данные, что 80% детей в вакцинации не нуждаются), проверить вакцину, и только потом прививать".

Его слова подтверждают результаты расследования ГПУ, которые выявили "целый ряд грубых недоработок в организации вакцинации". Помимо неправильно обозначенной группы подлежащих вакцинации, необоснованно выбран период прививания, и неправильно переведена на украинский инструкция. Например, производитель запрещал колоть препарат беременным с 27-го дня беременности, а в украинском переводе — с 27-й недели, рассказал г-н Корж. Также, по данным ГПУ, на вакцину, которая не соответствует украинским стандартам, незаконно были выданы документы и составлены рекомендации Минздрава.

Глава же Минздрава Василий Князевич, пишет Сегодня, отказывается давать комментарии до оглашения окончательных результатов проверки ГПУ, и винит во всем своих политических оппонентов. Из его слов можно понять, что, мол, Корж — регионал, а Князевич — нашеукраинец, и потому тот якобы пытается дискредитировать его политическую силу. В пресс-службе его ведомства сообщают, что эта индийская вакцина сейчас проходит тестирования в лабораториях Франции и Германии. Когда будут результаты этих тестов и проверки ГПУ, будет приниматься решение о продолжении тестирования, но делать его уже будет не Минздрав, а вышестоящий орган — Кабмин или СНБО.