Антиукраинский митинг и патриотическая акция

Сегодня в Севастополе на площади Нахимова около 25 активистов так называемого народного фронта „Севастополь-Крым-Россия” провели антиукраинский митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, в розданном журналистам пресс-релизе под заголовком „Украинские оккупанты убирайтесь прочь из Крыма!”, есть, в частности, такие слова: „ЯНУКОВИЧ - это не то, что нужно поддерживать, “помаранчевые” и “бело-голубые” оккупанты одинаково ненавистные крымчанам и севастопольцам, и если все патриоты на полуострове восстанут и проявят политическую волю и гражданскую активность в борьбе за русский Крым и Севастополь, то жалкое и убогое государство под названием Украина будет выброшено на свалку истории, и навсегда исчезнет из прославленной и многострадальной крымской земли”.

Митинг продолжался больше часа, правопорядок обеспечивали представители правоохранительных органов. По предварительным данным, нарушения общественного порядка во время акции не зафиксированы. УНИАН не известно, сообщали ли активисты „Севастополь-Крым-России” органам власти о своем намерении провести митинг 24 августа на площади Нахимова.

Через несколько минут после завершения митинга фронта около 10 активистов Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” также на площади Нахимова начали свою акцию в честь 15-й годовщины Независимости Украины. Держа в руках Государственные флаги Украины, в том числе и специально сшитые два 5-метровых, активисты „Студенческого братства” исполнили Государственный гимн Украины. Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер „Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО, о своей акции активисты накануне сообщили местным органам власти.

Как сообщал УНИАН, 21 августа председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что любые попытки провокаций на праздновании Дня Независимости в городе будут „достаточно жестко пресекаться”.