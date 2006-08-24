Ющенко хочет провести еще один круглый стол

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Верховная Рада Украины в ближайшее время «законодательно признает Голодомор в Украине актом геноцида против нации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Софийской площади по случаю 15-й годовщины Независимости Украины.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада исполнит таким образом свой долг перед украинским народом.

По его словам, к 75-й годовщине этой трагедии в Киеве необходимо соорудить мемориал жертвам Голодомора.

В.ЮЩЕНКО также выступил с инициативой продолжить проведение круглого стола «об историческом примирении и понимании».

По его словам, общество ожидает материализации лозунга единства страны. Президент отметил, что видит его три главных составляющих: единое культурное пространство Украины, установление цивилизованных сообщений между регионами и окончательная делимитация и демаркация национальных границ. “Должны жить по одному культурному времени, должны слышать и видеть друг друга и должны чувствовать защищенность каждого сантиметра украинской земли”, - подчеркнул Президент.

”Украинские граждане хотят свободы и прогнозируемой перспективы. Нужно раз и навсегда прекратить спекуляции на языковые, национальные и религиозные темы. Принцип этого государства простой – украинский гражданин свободен в своем выборе”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Глава государства подчеркнул, в то же время украинский политик и должностное лицо должны исполнять свои обязанности – знать, использовать и жить государственным языком, быть лояльным к нации и государству, четко соблюдать его законы.