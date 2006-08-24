В Софийском соборе началась Молитва за Украину

В Софийском соборе Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ начал Молитву за Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в Молитве за Украину принимают участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, а также ряд министров и представителей местной власти.

Как сообщает пресс-служба главы государства, молебен совместно проводят руководители разных религиозных конфессий. Кроме патриарха Киевской и всей Руси-Украины Филарета, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Мефодий, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР, архиепископ, управляющий делами Украинской православной церкви Митрофан, архиепископ, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви Григорис БУНИАТЯН.

После завершения молебна, ориентировочно в 10.00 планируется выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с речью на Софийской площади.

Мероприятие транслируется в прямом эфире на Первом национальном канале телевидения.