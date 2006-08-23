От имени телеканала СТБ в регионах действуют мошенники

Телеканал СТБ заявляет, что из различных регионов Украины поступают тревожные сигналы о попытках мелкого мошенничества при участии группы лиц, которые утверждают, что якобы они действуют от имени телеканала СТБ и выступают как организаторы благотворительных акций в связи с 10-летием телеканала. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СТБ.

Телеканал предупреждает, что не имеет никакого отношения к этим случаям, а информация о каких-либо благотворительных акциях СТБ в обязательном порядке анонсируется в эфире телеканала и размещается на интернет-сайте www.stb.ua. Кроме того, свой 10-летний юбилей телеканал СТБ будет праздновать 2 июня 2007 года.

Телеканал просит общественность информировать о любых подобных случаях по телефону 501-98-99 или на электронный адрес info@stb.ua.