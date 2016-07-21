Мэр Ирпеня отказывается сообщить о местонахождении

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявляет о политическом заказе на свой арест и отказывается сообщить о своем местонахождении. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

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"Я никуда не сбегал из Украины. Место своего нахождения сообщать не буду, потому что, мне ночью сообщили, что есть четкий политический заказ арестовать Карплюка на 60 суток, арестовать в грубой форме с применением силы. Потому я не информирую о своем местонахождении", - говорит Карплюк.

"Ни одного документа, ни одной повестки по этому делу ни от Ирпенской прокуратуры, ни от Киев-Святошинской, ни от Генпрокуратуры не поступало", - добавил он.

Как известно, сегодня сотрудники ГПУ начали обыск в доме мэра Бучи в Киевской области Анатолия Федорука, а также горсовете Бучи.

Народный депутат от фракции Владимир Арьев сообщил: «С 6 утра Генпрокуратура проводит обыск у печально известного мэра Бучи Анатолия Федорука в деле схематозного похищения 900 гектаров леса в Киевской области», - написал он.

"Его (Федорука – УНИАН) подельник, еще более пресловутый мэр Ирпеня Владимир Карплюк – тот, который захватывал власть в Коцюбинском и организовывал избиения активистов - в 3 часа ночи покинул страну", - добавил Арьев.