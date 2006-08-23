Нефть залила одесские пляжи

Убытки - 23 миллиона долларов

23 миллиона долларов убытков понес Одесский морской торговый порт в результате разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил начальник государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-западного региона Черного моря Павел Буланович. Пять дней назад танкер “Флаг Либерии” разлил в Черном море свыше 90 тонн мазута. По словам Булановича, нефтяное пятно достигло городских пляжей. Теперь немецкий владелец судна должен возместить украинской стороне сумму убытков, иначе судно арестуют. Радио "Свобода"

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