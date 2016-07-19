Соглашение о военном сотрудничестве Украины и Польши предусматривает поставки оружия - польский дипломат
Советник-посланник (заместитель главы миссии) Посольства Польши в Украине Рафал Вольский заявляет, что подписанное в Варшаве главами оборонных ведомств Украины и Польши соглашение о военно-техническом сотрудничестве предусматривает поставки оружия и техники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вольский сказал на международной конференции на тему: "Саммит НАТО в Варшаве - результаты для Украины".
Соглашение было подписано в рамках саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), который проходил 8-9 июля.
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"На саммите глава Министерства национальной обороны Республики Польша Антоний Мацеревич и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о поставках оружия, военной техники, а также о предоставлении услуг военно-технического характера", - сказал Вольский.
Также он напомнил, что проводятся совместные военные учения и осуществляется подготовка украинских солдат в Яворове Львовской области совместно с США, Великобританией, Канадой и Литвой.
Как сообщал УНИАН, 9 июля Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, взаимных поставках товаров военного назначения и предоставлении услуг военного назначения.