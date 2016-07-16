Первый зампредседателя службы Гоструда попался на взятке в 100 тысяч гривень (фото)

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с руководством Нацполиции сегодня в Киеве. «Между 1.00 и 2.00 получил взятку в размере 100 тысяч гривен первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Бардонов М.В. Этот чиновник систематически ежемесячно получал денежное вознаграждение от коммерческой структуры, так называемую «мзду», связанную с проведением экспертиз и предоставлением заключения относительно безопасности деятельности на производстве», - заявил Грицак.

Читайте такжеВысокопоставленный чиновник из "Надр Украины" погорел на взятке в 1,5 миллиона (фото)«Предмет взятки обнаружен, 100 тысяч гривен нами изъято в его доме, всего было изъято 109 тыс. гривен. Во время дальнейшего обыска было изъято еще 153 тыс. долларов США, 6 ценных часов и многое другое», - сообщил Грицак.

«Эту работу проводило подразделение ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с работниками ГПУ. Обыск проводился всю ночь, в целом проводится 10 обысков по этому делу, в настоящее время продолжаются обыски у председателя Государственной службы Украины по вопросам труда», - отметил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, Бардонов в декабре 2015 года был назначен первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам труда. До этого он занимал должность заместителя начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области.

Возглавляет Госслужбу по вопросам труда Роман Чернега.