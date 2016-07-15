В аэропорту Ниццы проводили эвакуацию (фото, видео)

15:20, 15 июля 2016
Мир
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В аэропорту Ниццы проводили эвакуацию.

аэропорт, Ницца / twitter.com/BojanowskiW

Об этом в своем Twitter сообщает агентство Associated Press.

По неподтвержденным данным, в багажном отделении может быть бомба.

На данный момент в в аэропорт отправились взрывотехники.

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Таже, по данным СМИ, в городе обнаружен подозрительный грузовик,его осматривают на предмет взрывчатки.

После проверки подозрительного багажа полицией аэропорт Ниццы возобновил работу, сообщил журналист CBC Томас Дейгл в Twitter.

Напомним, в ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования Дня взятия Бастилии. Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией.

В результате теракта погибли 84 человека, в том числе 10 детей. Среди погибших есть гражданин Украины.

аэропорт, Ницца / twitter.com/BojanowskiW
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