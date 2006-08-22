Налоговая будет заниматься не политикой, а НДС

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) займет принципиальную позицию при решении проблем, существующих с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН сегодня, выступая на заседании коллегии, на котором обсуждался вопрос «О состоянии прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере администрирования НДС».

«Государственная налоговая администрация займет абсолютно принципиальную позицию по наведению порядка в этом вопросе, и наведет порядок в администрировании НДС» - сказал А.БРЕЗВИН.

Он также отметил, что на сегодня проблемы с налогом на добавленную стоимость следует рассматривать с трех сторон. Первая сторона - это несовершенство действующего законодательства, которое дает возможность существования разного рода схем незаконного возмещения НДС, при этом «разовое латание дыр не дает эффекта».

Что касается второй стороны, то, как отметил А.БРЕЗВИН, «в ГНАУ имеет место непонятная атмосфера так называемой чести мундира», когда в ошибках при администрировании НДС оказываются виноваты все, кроме самих налоговиков. С этой позиции новый глава налогового ведомства подчеркнул, что ГНАУ будет уделять особое внимание подготовке кадров, воспитанию профессиональных и моральных качеств сотрудников.

И, наконец, третьей стороной проблемы А.БРЕЗВИН назвал отсутствие четкого взаимодействия между ГНАУ, Государственным казначейством и Государственной таможенной службой Украины в вопросе сбора и возмещения НДС.

А.БРЕЗВИН подчеркнул, что сотрудникам налоговой необходимо «забыть поствыборный синдром и разнообразие цветов» и сказал, что ГНАУ останется вне политики.