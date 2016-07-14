На временно оккупированных территориях Донбасса декоммунизировали ряд населенных пунктов
Верховная Рада приняла изменения в постановление ВР "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№4751) проголосовали 235 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.
Так, согласно постановлению, в Донецкой области поселок Красный Пахарь Углегорского городского совета Бахмутского района переименовывается в поселок Ступаково, а село Коминтерново Волновахского района - в село Пикузы.
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В Луганской области село Красная заря Малоивановского сельского совета Перевальского района переименовывается в село Черногоровка.
Кроме того, речь идет о редакционных правках, в частности, о переименовании поселка Фрунзе в Луганской области в Сентяновку (поселку Фрунзе сначала дали название Сентяковка).
Это постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.