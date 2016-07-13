В Константиновке СБУ выявила 136 тонн циркония, который пытались ввезти в "ДНР" (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, получателем груза являлось предприятие, зарегистрированное в Украине, производственные мощности которого расположены в неконтролируемых украинской властью районах. В ходе проверки документов сотрудники спецслужбы установили, что "официально" в так называемую "ДНР" поставлялся песок формовочный.

Цирконий используется при производстве реактивных снарядов и зарядов, в частности залповой системы "Град". По оперативной информации СБУ, с подконтрольной территории "ДНР" груз планировалось переправить в Россию. В ходе осмотра вагонов правоохранители обнаружили также 300 килограммов графита, который также является товаром двойного назначения.

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Открыто уголовное производство по ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование). В ходе досудебного следствия планируется переквалификация на ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.