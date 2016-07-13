Красная дорожка на пляже и спецлайнер в качестве отеля: в Одессе предложили свой вариант проведения Евровидения

В заявке, которую муниципалитет подал на конкурс, в качестве арены указывается стадион «Черноморец». Для конкурса на нем специально соорудят конструкцию для покрытия территории футбольного поля, как это указано в требованиях к арене, передает pushkinska.net.

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Церемонии открытия и закрытия в мэрии предлагают провести на аллее Аркадии, а концертно-развлекательную программу - в одном из близлежащих клубов. Городок Евровидения предлагают разместить на Приморском бульваре или в парке Шевченко. Также предлагается маршрут специального лайнера, который доставит европейских гостей в Одессу. Сам лайнер, по задумке мэрии, может использоваться как отель или еще одна площадка для мероприятий Евровидения.

Напомним, претендентов будут отбирать по конкурсу до 1 августа. Вместе с Одессой за право принимать у себя Евровидение борются еще 5 украинских городов: Киев, Днепр, Львов, Херсон и Харьков.