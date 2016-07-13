Во Львове и Брюховичах сегодня проведут плановые обесточивания

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации, передает zaxid.net. Так, с 9:00 до 17:00 света не будет в Галицком (ул. Коперника, Грабовского, Бандеры, Брюллова и Вербицкого) и Железнодорожном районе (Левандовская, 16-28, Литейная, 4-6, Параджанова, 4-8, Воздушный, 1, 2, 5, 9, Роксоляны, 43, 63, 56).

В Франковском районе электричество отключат на два часа, с 09:00 до 11:00 на ул. Боткина, 2-6, 33-71, Бойчука, 12-28, Лобачевского, 14, 16, 18, 20, 22; 17, 19, 21, 25.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 не будет света и в пгт Брюховичи – ул. Львовская, Грабова, Буковая, За Мостом, Сечевых Стрельцов, Под Осавой, Гамулецкая, Крукова, Под Горой, Вербовка, Хутор Колония, Ивасюка.