Пострадавшие от взрывов в Лозовой получат полную компенсацию

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство в полном объеме возместит населению ущерб, нанесенный в результате взрывов на арсенале боеприпасов возле г. Лозовая в Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, А.ТУРЧИНОВ поручил председателям местных администраций до понедельника подсчитать ущерб, нанесенный населению Харьковской области взрывами на арсенале.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области возник 27 августа 2008 года около 16 часов и продолжается до сих пор. В результате пожара взрываются боеприпасы. По оперативной информации, в результате ЧП никто из людей не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны были эвакуированы.