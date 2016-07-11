Геращенко: СБУ и МВД стремятся не допустить провокаций во время "крестного хода" на Киев
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверил, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы организаторы "крестного хода" не использовали эту акцию против Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Кремлевские технологи увидели, какую смуту, противоречия и сколько ненависти выплеснул в сознании украинцев безвреден и проевропейский "Марш Равенства", проведенный ЛГБТ-сообществом, и они решили попробовать разжечь костер межконфессиональной ненависти, приправленной кадрами насилия по отношению к участникам поп-парада", - рассказал о скрытую цель акции Геращенко.
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"МВД и СБУ делают свое дело. Внимательно мониторят ситуацию вокруг так называемого "крестного хода". Изучаются личности организаторов, источники финансирования и другие сопутствующие детали. Среди прихожан Московского патриархата является достаточно лиц, которые сотрудничают с нашими оперативными сотрудниками", - написал Геращенко.
"Украина в отличие от России - свободная страна. Мы не можем запретить любой конфессии проводить свои мероприятия, если они не нарушают общественный порядок. Так устроена демократия. Но если кто-то в ходе так называемого "крестного хода" будет призывать к нарушению территориальной целостности Украины или насильственного свержения законной власти - он пойдет по пути Аллы Александровской и других нарушителей спокойствия нашего общества", - утверждает Геращенко.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Кремль готовит провокации на улицах Киева 26 июля во время "крестного хода".