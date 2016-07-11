Геращенко: СБУ и МВД стремятся не допустить провокаций во время "крестного хода" на Киев

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Кремлевские технологи увидели, какую смуту, противоречия и сколько ненависти выплеснул в сознании украинцев безвреден и проевропейский "Марш Равенства", проведенный ЛГБТ-сообществом, и они решили попробовать разжечь костер межконфессиональной ненависти, приправленной кадрами насилия по отношению к участникам поп-парада", - рассказал о скрытую цель акции Геращенко.

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"МВД и СБУ делают свое дело. Внимательно мониторят ситуацию вокруг так называемого "крестного хода". Изучаются личности организаторов, источники финансирования и другие сопутствующие детали. Среди прихожан Московского патриархата является достаточно лиц, которые сотрудничают с нашими оперативными сотрудниками", - написал Геращенко.

"Украина в отличие от России - свободная страна. Мы не можем запретить любой конфессии проводить свои мероприятия, если они не нарушают общественный порядок. Так устроена демократия. Но если кто-то в ходе так называемого "крестного хода" будет призывать к нарушению территориальной целостности Украины или насильственного свержения законной власти - он пойдет по пути Аллы Александровской и других нарушителей спокойствия нашего общества", - утверждает Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Кремль готовит провокации на улицах Киева 26 июля во время "крестного хода".