Human Rights Watch положительно оценила проведение в Киеве "Марша равенства"

"Такое позитивное развитие ситуации с правами секс-меньшинств в Украине нас радует, мы очень его поддерживаем", - заявил в комментарии Deutsche Welle в понедельник, 13 июня, пресс-секретарь организации Вольфганг Биттнер.

Он отметил, что марш геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в украинской столице состоялся благодаря как внутренней, так и внешней политической поддержке. В частности Биттнер указал на роль президента Петра Порошенко, который высказался за гей-прайд, Европейского парламента и отдельных евродепутатов. "С другой стороны это произошло благодаря изменению законов в Украине", - добавил представитель HRW, напоминая о запрете трудовой дискриминации на основе сексуальных предпочтений.

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Впрочем Украине, по его словам, необходимо усиливать защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества. "Гомофобия остается большой проблемой в Украине. (...) Большая часть населения очень критично относится к геям. Поэтому так важно донести населению: необходимо гарантировать свободу демонстраций, свободу мысли для ЛГБТ-сообщества. Эти свободы должны быть закреплены законами", - говорит Биттнер. Он объясняет, что отношение общества к правам меньшинств указывает на уровень демократии.

"Важно, чтобы украинские политики и дальше поддерживали гей-сообщество, а международное сообщество и особенно ЕС и дальше давили на Украину в этом вопросе", - указал представитель HRW.