Польша отрицает, что 4 июля в толпу участников акции протеста на Львовщине въехал работник МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Посольства Республики Польша в Украине.

Как отмечается в тексте обращения, в инциденте, случившемся на дороге 4 июля вблизи польско-украинской границы в районе контрольно-пропускного пункта «Рава-Русская», не участвовал никто из сотрудников польского МИД.

«Никто из сотрудников польского МИД, в том числе ни одно служебное или частное транспортное средство дипломатов, не был участником данного события. Распространение непроверенных информаций вредит взаимным добрососедским польско-украинским отношениям», - говорится в тексте обращения.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля вблизи таможенного перехода «Рава-Русская» на украинско-польской границе в Жовковском районе Львовской области водитель автомобиля Peugeot с номерными знаками польской регистрации совершил наезд на участников акции протеста, которые непрерывно ходили через дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда травмы получили трое местных жителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, за рулем автомобиля, который совершил наезд, был 43-летний иностранец, прибывший из Польши на территорию Украины. Его задержали правоохранители.

В то же время активисты общественной организации «Варта 1» на своей странице в Фейсбук сообщили, что «авто на польской регистрации въехало в толпу людей. Как мы узнали, это авто польского консула, который возвращался домой с детьми».