Минобразования с сентября планирует уменьшить количество заданий и увеличить время отдыха для детей - Гриневич

Об этом сообщила министр образования и науки, представитель «Народного фронта» Лилия Гриневич в программе «Завтрак с 1+1».

Она подчеркнула, что в процессе обновления украинской школы главным вопросом является обновление содержания образования. «Сейчас содержание образования ужасно перегружено лишней информацией, не соответствует возрастным особенностям детей, и самое главное – многие из этих знаний совершенно ненужные в жизни. Зато то, что нужно, не изучается», - пояснила министр.

Лилия Гриневич отметила, что особенно остро этот вопрос сейчас встал в начальной школе. «И поэтому мы объявили интерактивные разгрузки программ. Мы впервые на платформе ed-era.com выложим со следующей недели программы начальной школы и все смогут видеть их и интерактивно дописывать, какие у них есть замечания», - рассказала министр.

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Она пояснила, что полный пересмотр стандартов образования – достаточно длительный процесс, но уже в ближайшее время Минобразования планирует изъять из учебных программ и учебников лишнюю информацию.

"Я сторонница того, чтобы выполнение домашнего задания не приводило к психологическим травмам у детей. Каждый родитель знаком с ситуацией, когда приходится вырывать страницу из тетрадки и переписывать еще раз, потому что вы что-то зачеркиваете, исправляете. Наша идея достаточно проста - позволить учителям в младшей школе работать с детьми карандашом", - отметила Лилия Гриневич.