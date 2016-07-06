Акция против повышения коммунальных тарифов: Гройсман встречается с представителями профсоюзов

11:24, 06 июля 2016
Общество
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встречается с представителями профсоюзов, которые проводят акцию возле Кабинета министров с требованием снизить коммунальные тарифы.

twitter.com/d_stoliarchuk

Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в Twitter.

"Правительство открыто к диалогу", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений, направленная против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.

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