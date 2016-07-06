Акция против повышения коммунальных тарифов: Гройсман встречается с представителями профсоюзов

Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в Twitter.

"Правительство открыто к диалогу", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений, направленная против повышения коммунальных тарифов. В акции принимают участие несколько тысяч человек.