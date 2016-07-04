В деле о незаконной добыче янтаря задержаны пять человек

Об этом они сказали на брифинге журналистам в Киеве, который транслировался на телеканале "112-Украина".

"К этой группе причастны бывшие и нынешние правоохранители прокуратуры, СБУ, МВД, представители местного самоуправления, вероятно и местных тоже администраций. Сейчас происходят по всей территории (Ривненской области) более сотни обысков. Задержанных на данный момент четверо, и суд примет меры пресечения в установленный законом срок", - отметил Луценко.

В свою очередь председатель Службы безопасности Василий Грицак добавил о задержании еще одного, пятого по счету, лица в этом деле.

Также Луценко отметил, что сегодня проходят мероприятия по ликвидации еще одного из крупных мафиозных образований, созданных на территории Ривненской области.

"Речь идет не только о похищении янтаря, как это часто делают разные бандитские организации, но и об их свозе в центр города. Вы знаете, что все извлеченный янтарь правоохранительными органами Волынской, Житомирской и Ровенской области свозился в Общество с ограниченной ответственностью, которое находится в бывшему ресторане "Астория", фактически там банковская система хранения камней", - заявил Луценко.

"Следственным и оперативным путем установлено, что эти камни разворовывались или подменивались, или вообще не привозились туда", - сказал Луценко, добавив, что следствие располагает достаточным количеством видео и аудио доказательств того, что это преступники, которые были в сговоре и похищали эти камни.

"Они четко обсуждают на записях о том, сколько и кому, какие пропорции, суммы, день. Думаю, что это будет достаточно громкое дело, которое подорвет организованную мафию по янтарю здесь, и даст четкий сигнал: Верховная Рада Украины должна наконец принять закон, который поставит эту добычу янтаря в законное русло, из которого государство и местное самоуправление будут получать законные средства ", - заявил Луценко.

Ранее УНИАН сообщал, что Генпрокурор Юрий Луценко принял решение отстранить от должности прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.