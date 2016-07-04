Мэр Днепра взял под личный контроль состояние здоровья женщины, с которой поиздевался депутат из "Оппоблока"
Мэр Днепра Борис Филатов взял под личный контроль состояние здоровья женщины, пострадавшей от действий депутата Соборной райрады из «Оппозиционного блока» Александра Заманского и его сестры.
Сегодня по поручению мэра пострадавшую пенсионерку Ларису Рябуху осмотрели врачи.
По словам исполняющего обязанности директора департамента охраны здоровья населения горсовета Андрея Бабского, оснований для ее госпитализации нет. «Эмоциональное состояние женщины – чрезвычайно напряженное. Наблюдается повышенное давление. Для более детального обследования завтра будут сделаны необходимые анализы. Сегодня не удалось, потому что процедура выполняется натощак. В случае необходимости будет проводиться дополнительное медицинское обследование. 24 часа в сутки потерпевшая будет находиться под нашим контролем», – сообщил Андрей Бабский.
Он добавил, что врачи не исключают возможного обострения хронических болезней. Кроме того, медики опровергли слухи о том, что пенсионерка употребляет алкоголь, которые распространяют пользователи соцсетей. Женщина болеет сахарным диабетом и гипертонией, поэтому спиртного не употребляет вообще.
Возмущена клеветой и соседка потерпевшей – Лидия Васильевна. Она говорит, что живет рядом с Ларисой Ивановной более 20 лет и знает ее как очень честную и добрую женщину с порядочной семьей. Как известно, вчера депутат Соборной райсовета Днепропетровска от «Оппозиционного блока» Александр Заманский с сестрой напали на пенсионерку и уничтожили ее продукты. Видео инцидента, которое облетело сеть Интернет, снял на мобильный телефон один из соседей потерпевшей, он же вызвал скорую и полицию. Сегодня мужчина пожаловался на то, что ему угрожали неизвестные. Сейчас ситуацию с издевательством над пенсионеркой выясняют правоохранители.