МВД планирует установить более 3 тысяч камер для фиксации нарушений ПДД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Как и обещали, мы запускаем пилотный проект, а затем Кабмин будет принимать порядок реализации лицензий после того, как мы определим, какие камеры мы подключим к системе, международный инвестиционный банк будет подбирать инвесторов для проекта”, - сказал Аваков и отметил, что проект установки камер видеофиксации обойдется в несколько миллиардов долларов.

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По словам Авакова, камеры наблюдения будут определять автомобиль-нарушитель, четко фиксировать его номер, водителя, после чего соответствующие сообщения о нарушениях будут направляться владельцу автомобиля.

Министр констатировал, что в понедельник утром в Киеве начали работать камеры, и за 6 часов они зафиксировали значительное количество нарушений почти на 3 миллиона гривень.

В свою очередь, как сообщила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, в МВД рассчитывают запустить проект по видеофиксации нарушений ПДД с сентября.

«Пока это пилотный проект, мы лишь рассчитываем, какие есть технические риски. Пока что мы не вносим в административное нарушение (имеется в виду, что водителям не будут отправлять «письма счастья» со штрафами за превышение скорости — УНИАН), но мы рассчитываем, что с сентября нарушители будут получать первые сообщения”, - сказала Деканоидзе.