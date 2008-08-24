В Киеве на Крещатике состоялся парад войск по случаю 17-й годовщины независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в параде приняли участие 19 парадных расчетов, 144 единицы вооружения и военной техники в составе механизированной колонны и 30 летательных аппаратов (8 вертолетов и 22 самолета).

Командовал парадом – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА. Принимал парад – министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

За проведением торжественного ритуала наблюдали Президент Украины – Верховный главнокомандующий ВСУ Виктор ЮЩЕНКО, представители органов государственной власти, дипломаты, иностранные делегации, а также много киевлян и гостей столицы.

В составе воздушной колонны над центральной частью Киева в День независимости пролетели самолет-разведчик Су-24МР и 3 бомбардировщика Су-24М, 6 истребителей МиГ-29, 6 истребителей Су-27, 4 штурмовика Су-25, самолет транспортной авиации Ил-76, самолет транспортной авиации Ан-26, звенья вертолетов Ми-8 и Ми-24 (по 4 единицы каждое).

Общее количество личного состава, принявшего участие в параде войск в пешем порядке, составляет свыше 3 тыс. военнослужащих. Кроме того, к участию в параде войск в составе механизированной колонны, для перевозки личного состава и для проведения артиллерийского салюта и праздничных фейерверков были привлечены еще почти 1100 военных. Для участия и обеспечения парада в составе воздушной колонны выделено свыше 1600 военнослужащих ВС Украины.

Участие в параде также приняли 18 оркестровых коллективов Вооруженных Сил Украины. Среди них – сводный оркестр ВСУ, образцово-показательный оркестр ВСУ, оркестры Военно-музыкальных центров, Центров военно-музыкального искусства, высших военных учебных заведений и воинских частей.

Таким образом, общая численность военнослужащих, принявших участие в подготовке и проведении парада войск по случаю 17-й годовщины независимости Украины, - свыше 6 тыс.

Личный состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на параде войск представили батальоны Отдельного Новороссийско-Киевского ордена Красного Знамени полка Президента Украины, 95-й отдельной аэромобильной бригады и 26-й артиллерийской бригады 8-го армейского корпуса, 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

От Воздушных сил Вооруженных сил Украины участие в параде приняла участие 15-я бригада транспортной авиации и 9-я бригада тактической авиации, а также 137-я зенитная ракетная бригада Воздушного командования “Центр”.

Выучку Военно-Морских сил ВС Украины на торжественном прохождении показал личный состав 36-й отдельной бригады береговой обороны.

Также по центральной улице Киева торжественным маршем прошли курсанты и слушатели шести военных учебных заведений Министерства обороны Украины. В частности, Национальной академии обороны Украины, Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, Львовского института Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного Национального университета “Львовская политехника”, Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных Сил Украины им. Ивана Кожедуба, Севастопольского Военно-Морского института им. Павла Нахимова, Житомирского военного института им. С.П. Королева Национального авиационного университета, Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета “Киевский политехнический институт”.

Также по Крещатике сегодняпрошли парадные расчеты других силовых структур Украины: представители Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ поощрил представителей Вооруженных Сил, принявших участие в параде денежной премией в размере месячного денежного обеспечения (может составлять от 150 грн. у солдат срочной службы до 7 тыс. грн. у представителей генеральского состава – УНИАНА).

Следует отметить, что предыдущий парад с привлечением военной техники в Киеве состоялся в 2001 году.