Гибель оперного певца под Донецком: в ДУК "Правый сектор" рассказали новые подробности

Об этом Громадському рассказал один из военных ДУК ПС, который был в бою вместе со Слипаком.

"Была атака со стороны Дебальцево. Сначала по позициям военных ВСУ стреляли из артиллерии, позже пошли танки и пехота. Слепак сидел за пулеметом. Кроме него, снайпер подстрелил двух военных, состояние средней тяжести", - рассказал военный.

Он отметил, что Слепак приехал на фронт полторы недели назад.

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По информации пресс-офицера сектора "Донецк" Аркадия Радкивского, в районе Луганского работала с 00:00 до 06:00 утра боевая машина пехоты – БМП боевиков. Зафиксировано 3 обстрела по позициям ВСУ. В районе Майорского работал АГС по позициям ВСУ.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в зоне проведения АТО погиб оперный певец Василий Слипак, воевавший в рядах "Правого сектора".

В свою очередь в АП сообщили, что достоверность информации о гибели в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе оперного певца Василия Слипака сейчас проверяется.