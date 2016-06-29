Гибель оперного певца под Донецком: в ДУК "Правый сектор" рассказали новые подробности
Оперный певец Василий Слипак погиб возле поселка Луганское около 6 часов утра от выстрела снайпера с крупнокалиберной снайперской винтовки.
Об этом Громадському рассказал один из военных ДУК ПС, который был в бою вместе со Слипаком.
"Была атака со стороны Дебальцево. Сначала по позициям военных ВСУ стреляли из артиллерии, позже пошли танки и пехота. Слепак сидел за пулеметом. Кроме него, снайпер подстрелил двух военных, состояние средней тяжести", - рассказал военный.
Он отметил, что Слепак приехал на фронт полторы недели назад.
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По информации пресс-офицера сектора "Донецк" Аркадия Радкивского, в районе Луганского работала с 00:00 до 06:00 утра боевая машина пехоты – БМП боевиков. Зафиксировано 3 обстрела по позициям ВСУ. В районе Майорского работал АГС по позициям ВСУ.
Напомним, ранее на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в зоне проведения АТО погиб оперный певец Василий Слипак, воевавший в рядах "Правого сектора".
В свою очередь в АП сообщили, что достоверность информации о гибели в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе оперного певца Василия Слипака сейчас проверяется.