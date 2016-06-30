Во Львовской области неизвестные повредили памятник Ивану Франко
10:18, 30 июня 2016Общество
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Во Львовской области неизвестные повредили памятник Ивану Франко, установленный в селе Лишня Дрогобычского района.
Злоумышленники вырезали часть нижнего основания медного памятника / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.
Злоумышленники 29 июня вырезали часть нижнего основания медного памятника (около 60 см) Ивану Франко. Сумма нанесенных убытков и историческая ценность устанавливается.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления лиц, причастных к повреждению памятника и мотивов содеянного.
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