Во Львовской области неизвестные повредили памятник Ивану Франко

Во Львовской области неизвестные повредили памятник Ивану Франко, установленный в селе Лишня Дрогобычского района.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Злоумышленники 29 июня вырезали часть нижнего основания медного памятника (около 60 см) Ивану Франко. Сумма нанесенных убытков и историческая ценность устанавливается. Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления лиц, причастных к повреждению памятника и мотивов содеянного.

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