В Украине из-за непогоды обесточены 99 населенных пунктов
08:55, 29 июня 2016Общество
667 0
В Украине в ночь на 29 июня в результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 99 населенных пунктов в 7 областях.
Энергоснабжение населенных пунктов восстанавливается / forumdaily.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВ Украине из-за непогоды до сих пор обесточены 159 населенных пунктов в двух областях
В Винницкой области остались без света 30 населенных пунктов, Полтавской – 26 населенных пунктов, Житомирской – 21 населенный пункт, Киевской – 12 населенных пунктов, Донецкой – 5 населенных пунктов, Днепропетровской – 4 населенных пункта и Кировоградской – 1 населенный пункт.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter