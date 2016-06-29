В Украине из-за непогоды обесточены 99 населенных пунктов

В Украине в ночь на 29 июня в результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 99 населенных пунктов в 7 областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Читайте такжеВ Украине из-за непогоды до сих пор обесточены 159 населенных пунктов в двух областях В Винницкой области остались без света 30 населенных пунктов, Полтавской – 26 населенных пунктов, Житомирской – 21 населенный пункт, Киевской – 12 населенных пунктов, Донецкой – 5 населенных пунктов, Днепропетровской – 4 населенных пункта и Кировоградской – 1 населенный пункт. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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