В Житомирской области в жилом доме произошел взрыв газа

Об этом сообщает официальный сайт ГСЧС Украины.

Как отмечается в сообщении, 28 июня в 16:30 в Службу спасения «101» в Барановском районе поступило сообщение о том, что в с. Вирла в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием дома.

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По вызову были направлены спасатели 15-й государственной пожарно-спасательной части. На месте происшествия выяснилось, что взрыв произошел в пеноблочной пристройке площадью 25 кв.м, в которой находилась кухня и санузел. В результате взрыва повреждены 3 стены пристройки и занялся деревянный дом. На момент прибытия бойцов ГСЧС огнем была охвачена крыша дома і горел дом изнутри.

В 17:00 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 19:40 - ликвидирован. В результате пожара уничтожены домашние вещи, перекрытия и кровля деревянного дома.

В результате взрыва 3 человека получили травмы и были госпитализированы в Барановскую больницу.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.