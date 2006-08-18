Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинскую диаспору в России к консолидации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на открытии IV Всемирного форума украинцев.

«Мы наведем порядок в Украинском центре в Москве. Я завтра дам распоряжение, что там нужно сделать, кого там нужно заменить», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что в России проживает несколькомилионная украинская диаспора. «Неужели мы не можем увидеть Украинский центр в Москве таким, каким хотим его видеть? Какие могут быть препятствия?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если бы представители украинской диаспоры в России продемонстрировали большую консолидацию, большую общность, «то поверьте, у нас был бы в Москве и украинский центр, и школа, и театр, и другое», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО заверил, что каждая его встреча с российским руководством начинается с этого и он будет «этой дорогой идти».