Суд продлил арест Краснова до 27 августа

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Андрей Мамалыга.

По словам Мамалыги, соответствующее решение суд принял на сегодняшнем заседании.

Вместе с тем адвокат заявил, что обжалует это решение в апелляционном порядке.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

Краснов настаивает, что СБУ сфальсифицировала дело против него.

26 апреля Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Краснова под стражей до 24 июня.