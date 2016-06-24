Суд продлил арест Краснова до 27 августа
Шевченковский районный суд Киева продлил до 27 августа срок содержания под стражей лидера общественной организации «Гражданский корпус «Азов-Крым» Станислава Краснова.
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Андрей Мамалыга.
По словам Мамалыги, соответствующее решение суд принял на сегодняшнем заседании.
Вместе с тем адвокат заявил, что обжалует это решение в апелляционном порядке.
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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.
В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.
Краснов настаивает, что СБУ сфальсифицировала дело против него.
26 апреля Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Краснова под стражей до 24 июня.