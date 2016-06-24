На Харьковщине упал вертолет МИ-2, есть пострадавшие
10:15, 24 июня 2016Общество
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В Харьковской области в результате падения вертолета пострадали два человека.
В результате падения пострадали двое человек / Википедия
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел накануне на аэродроме «Коротич» Харьковского аэроклуба во время проведения открытого чемпионата Украины по вертолетному спорту. Вертолет МИ-2 (принадлежит акционерной компании «Мотор Сич») упал с высоты около 3 м без последующего горения.
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В результате падения пострадали двое людей. Они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы. Причины падения устанавливаются.
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