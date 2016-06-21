В Харькове пройдет фотовыставка детей с синдромом Дауна

Как передает Status quo, на фотографиях "солнечные дети" позируют вместе с известными харьковчанами.

Выставка является составной частью большого социокультурного проекта "Солнечные дети", который с 9 июня реализуется центром в сотрудничестве с Харьковской благотворительной организацией родителей детей с хромосомными особенностями и врачей-генетиков, специализированным центром для детей с особенностями развития "ЛАДО", Харьковской областной библиотекой для детей и общественной организацией "Харьковская платформа развития культуры и туризма".

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В рамках социокультурного проекта "Солнечные дети" состоялись лекции об особенностях людей с синдромом Дауна, ряд "уроков добра и толерантности" для учеников общеобразовательных школ, творческие мастер-классы для "солнечных детей".

Для посетителей работает фотовыставка известного херсонского фотохудожника Александра Андрющенко "Солнечные дети. Первое прикосновение".

Цель проекта – привлечь внимание к детям с особыми потребностями, способствовать их социальной адаптации и полноценному развитию через творчество.