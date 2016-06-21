Отравление в Измаиле идет на спад: количество заболевших снижается

Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на заявление мэра Андрея Абрамченко.

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"С начала вспышки кишечной инфекции в стационары Измаила и Измаильского района поступили 460 человек (из них 281 – дети). А по состоянию на утро вторника, 21 июня, в больницах получают лечение 215 человек (в том числе, 111 детей)", - говорится в сообщении.

По словам мэра, за ночь с 20 на 21 июня в больницы Измаила и Измаильского района поступили 28 человек, из них 12 – дети.

"В то же время при общем снижении количества заболевших имеет место увеличение количества взрослых, которые обращаются за врачебной помощью. Причина тому — пренебрежение к строгому выполнению элементарных правил санитарии и гигиены. В минувшие выходные полиции и пограничникам приходилось вытаскивать из воды купающихся людей, которые подвергают опасности подхватить кишечную инфекцию не только себя, но и других. В связи с этим напоминаю о необходимости строгого выполнения требований санитарных норм и о временном запрете на купание в водоемах", - отметил мэр.