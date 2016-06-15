В АП рассказали, почему седьмую волну мобилизации могут не проводить (видео)
Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявляет, что седьмой волны мобилизации может и не быть через достаточное количество желающих служить по контракту.
Сколько именно сейчас есть контрактников, Лысенко не уточнил, но отметил, что их более 30 тысяч, передает Радио Свобода.
"И это способствует тому, что седьмой волны мобилизации может и не быть", – сказал он.
По его словам, ВСУ имеет четыре источника для привлечения контрактников: мобилизованные, срочники, военнослужащие в запасе, иностранцы.
"В среднем 10% людей, которые уже служили, они подписывают контракт и остаются на военной службе", - добавил он.
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Увеличению количества контрактников, считает Лысенко, способствует значительное повышение зарплаты (рядовой первого года службы получает 7 тысяч гривень).
Ранее в этом году министр обороны Степан Полторак говорил о том, что необходимости в седьмой волне мобилизации пока нет.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости отработать план всеобщей мобилизации и функционирования страны в условиях военного положения.