У Тимошенко взялись отводить опасность от строителей жилья

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ призывает принять меры для снижения стоимости строительства жилья, чтобы не допустить стагнации строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по обсуждению вопроса о ситуации и развитии строительной сферы Украины.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что в последнее время основной проблемой в строительстве является необъективное формирование цены.

«Цены на украинском рынке жилья превысили показатели в развитых европейских странах. Это не нормально», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Причинами этого он назвал сверхрентабельность, которую планируют строительные фирмы, и большой ажиотаж вокруг этого. А также причиной является коррупция при распределении земельных участков, коррупция в разрешительной системе.

Вместе с тем с экономической точки зрения А.ТУРЧИНОВ отметил, что на сегодняшний день большинство строительных компаний пожинают плоды собственной ценовой политики. А.ТУРЧИНОВ отметил, что из-за установления высоких цен на жилье пропорционально поднимались и цены на строительные материалы, что в результате привело к кризису при продаже жилья. «И сегодня ажиотажного спроса на продукцию, которую предлагают строители, практически не существует», - отметил он. И если не принять серьезных действенных мер, то строительной отрасли грозит стагнация, уверен А.ТУРЧИНОВ. «Главное - не допустить этой опасности (стагнации – УНИАН)», - сказал первый вице-премьер.

Для решения проблемы в отрасли, по мнению А.ТУРЧИНОВА, должны быть привлечены, кроме профильных структур, также банковская система и правоохранительные контролирующие органы.

«Граждане, которые доверили свои средства для строительства жилья, должны иметь стопроцентную гарантию, что это жилье будет, что оно будет качественным и будет введено своевременно», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он также подчеркнул, что государство, осуществляя поддержку отрасли, должно увидеть и ответный шаг - сокращение стоимости жилья, а также снижение цен на все строительные материалы и работы. «Для этого есть все предпосылки», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что цены на жилье должны быть оптимальными и доступными для граждан Украины.