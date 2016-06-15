Харьковчанин приговорен к 4 годам заключения за государственную измену

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил украинца, который собирал секретную информацию об украинских добровольческих батальонах, участвующих в антитеррористической операции.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Задачи по сбору секретных сведений 46-летний харьковчанин получил от представителя спецслужб Российской Федерации. Полная информация о личном составе, дислокации, месте пребывания и вооружении харьковских добровольческих батальонов была оценена представителями РФ в 10 тысяч евро», - отмечается в сообщении.

24 февраля прошлого года сотрудники харьковской контрразведки СБУ задержали мужчину сразу после получения флешки с секретной информацией, которую он готовился передать иностранной спецслужбе.

«Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене. Учитывая искреннее раскаяние, состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства, его осудили к четырем годам лишения свободы», - проинформировали в СБУ.