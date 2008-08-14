Налоговики оштрафовали автосалон в Киеве на 5 млн. грн

Налоговики Киева, проверяя один из столичных автосалонов, обнаружили нарушение действующего налогового законодательства в сфере применения кассовых аппаратов и оштрафовали его на 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, в частности, гражданин, который хотел приобрести в данном салоне автомобиль, заключал с этим предприятием договор с суммой предоплаты 1% от стоимости машины, которая учитывается при окончательном расчете за приобретенный автомобиль.

Если по каким-то причинам договор между автосалоном и физическим лицом – покупателем разрывался, то последнему возвращалась эта предоплата. При этом если внесение предоплаты осуществлялось через регистратор расчетных операций, то есть кассовый аппарат, то возвращение средств в нарушение Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» происходило без использования кассового аппарата.

Объем операций, которые были проведены с нарушением норм данного закона, составил около 1 млн. грн.

Из-за собственной халатности данное предприятие должно оплатить штраф в размере около 5 млн. грн.