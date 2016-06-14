СМИ назвали вероятных претендентов на обмен украинских политзаключенных Солошенко и Афанасьева

Эту информацию подтвердила мать Геннадия Афанасьева Ольга, сообщает Громадське.

По ее словам, обмен планируется на первую половину дня.

Отмечается, что еще 10 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил возможность обмена двух россиян , которые являются фигурантами дела "2 мая" в Одессе, на двух граждан Украины, которые сейчас находятся в России.

Так, согласно сообщению, за события 2 мая 2014 года в одесском СИЗО сидит 5 обвиняемых. Первый, на кого могут поменять — это Евгений Мефёдов.

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Мефёдов — гражданин России. Уроженец города Йошкар-Ола, столицы республики Марий-Эл. Ему 33 года. Сам Мефёдов убеждает, что живет в Одессе с июня 2013 года. Работает таксистом. Выплачивает кредит за квартиру.

Вторая, вероятно, Елена Глищинская, гражданка Украины, обвиняется по статье 110 Уголовного кодекса за подготовку и участие в организации объявлении автономии Бессарабии.

По версии следствия, Глищинская вместе со своим непосредственным руководителем народным депутатом Барвиненко побывали в Москве, информация о перемещении народного депутата и его помощницы получена от Госпогранслужбы.

Там они получили все указания и инструкции. Задачей Глищинской было подготовить общественную платформу к фактическому отделению Бессарабии от Одесской области

Глищинская в СИЗО родила ребенка.

Как сообщал УНИАН, о возможном обмене украинских политзаключенных в РФ украинцев Афанасьева и Солошенко, сообщила газета "Зеркало недели", ссылаясь на источник в АП Украины. По информации издания, возвращение украинцев на Родину должно состояться во вторник, 14 июня, в первой половине дня.

Напомним, 29 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил о предварительных договоренностях с Кремлем об освобождении Солошенко и Афанасьева.

Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме. 73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.