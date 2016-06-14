Мама политзаключенного Афанасьева прибыла в Киев: ждет обмена сына

По ее словам, она не знает никаких подробностей того, когда точно должен состояться планируемый обмен, но надеется увидеть сына уже во вторник, сообщает Крым реалии.

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«Мне сказали приехать в Киев, если я здесь нахожусь, это уже о чем-то говорит», – сказала Ольга Афанасьева.

Как сообщал УНИАН, о возможном обмене украинских политзаключенных в РФ украинцев Афанасьева и Юрия Солошенко, сообщила газета «Зеркало недели», ссылаясь на источник в АП Украины. По информации издания, возвращение украинцев на родину должно состояться во вторник, 14 июня, в первой половине дня.

Напомним, 29 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил о предварительных договоренностях с Кремлем об освобождении Солошенко и Афанасьева.

Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме. 73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.