В Нацполиции уверяют, что никто из личного состава не отказывался охранять Марш равенства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сегодня на брифинге.

«Это было несколько дней назад – три бывших сотрудника (полиции - УНИАН), но они были уволены еще в мае, заявили, что они не согласны (охранять Марш равенства - УНИАН). Но никаких рапортов никто не писал», - отметил он.

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«Весь личный состав ГУ Нацполиции в городе Киеве нес службу в соответствии со своей присягой, в соответствии с требованиями законодательства. Никто не отказался, личный состав был мобилизован и до настоящего времени продолжает нести службу, никаких отказов, ничего такого не было», - отметил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, Марш равенства ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд-2016» стартовал в 10.00 от центрального корпуса Национального университета им. Т. Шевченко и завершился ориентировочно через 20 минут возле площади Льва Толстого.